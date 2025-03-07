Туск: Польше нужна полумиллионная армия 2 7.03.2025, 18:07

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Дональд Туск

Также польский премьер сделал заявление о ядерном оружии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

Об этом Туск сказал во время выступления в Сейме в пятницу, его цитирует RMF FM.

Туск отметил, что «ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в Польше».

«К концу года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне», – заявил Туск, выступая с речью о международной ситуации и безопасности Польши.

По его мнению, интенсивная подготовка должна позволить сделать из тех, кто не служит в армии, полноценных солдат в случае вооруженного конфликта.

Туск обратил внимание на численность армии Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, украинская армия сейчас располагает около 800 тысяч человек, тогда как российская армия насчитывает около 1,3 миллиона солдат.

«Сегодня мы говорим о том, что Польша должна иметь полумиллионную армию вместе с резервистами», – сказал Дональд Туск.

Позже в общении с журналистами Туск сообщил, что для женщин военная подготовка не будет обязательной, но при желании они смогут присоединиться.

Глава правительства Польши пообещал использовать все имеющиеся средства для усиления обороны.

Уже после выступления у Туска спросили: означают ли его слова то, что Польша будет стремиться получить собственное ядерное оружие, пишет wiadomosci.wp.pl.

«Есть французское предложение (о французском «ядерном зонтике» в Европе — Прим.). Мы очень внимательно его анализируем, потому что хотим знать подробно, что это означает с точки зрения контроля над этим оружием. У британцев сегодня проблема, они не могут применить свое ядерное оружие без участия американцев», — объяснил Туск.

Он отметил, что Франция только на содержание ядерного оружия тратит 14 миллиардов долларов в год.

«Поэтому, если принимать такое решение, нужно быть уверенным, что мы сами решаем, когда можем использовать это оружие», — сказал Туск.

Премьер Польши напомнил, что Украина отказалась от собственного ядерного оружия и «стала жертвой нападения».

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