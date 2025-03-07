Синоптики рассказали, какой будет погода на 8 марта 7.03.2025, 18:18

Настоящая весна.

В субботу, 8 марта, в Беларуси будет без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, но только местами. В ночные часы температура воздуха составит от -2 до +4 градусов (в Минске — от +2 до +4), в дневные часы — от +13 до +19 (в столице — 14-16 тепла).

В воскресенье преимущественно без осадков. Ночью будет от -2 до +3, днем — от +9 по северу до +18 по югу. В понедельник также существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы ожидается от -1 до +5, в дневные часы — от +9 на севере до +19 на юго-западе страны.

Похолодание ожидается на следующей неделе.

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