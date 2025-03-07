Belavia отменила одну из самых интересных бесплатных опций 7.03.2025, 19:01

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Пассажиры экономкласса негодуют в соцсетях.

Белорусский национальный авиаперевозчик сократил количество бесплатных услуг, предоставляемых пассажирам.

Теперь при онлайн-регистрации на рейс у вас не получится выбрать желаемое место в салоне «за спасибо».

Как пишет портал Blizko.by, стоимость услуги по бронированию места на лайнере установлена в зависимости от его категории.

Другие белорусские медиа заметили, что система автоматически предлагает без доплаты только кресла возле уборных. А ведь раньше бесплатных сидений было на порядок больше.

На сайте авиаперевозчика подтверждается, что услуга предварительного выбора места платная.

Правда, есть несколько рейсов, где она недоступна вовсе. Это касается самолетов, вылетающих из Дубая, Дели, Туркменбаши, Урумчи и Шарджи, а также чартеров, вылетающих из Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Антальи, Бодрума, Измира, Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Тогда единственный способ бесплатно получить более удобное место – приехать в аэропорт заранее и зарегистрироваться на рейс у стойки.

Важно также, что пассажиры бизнес-класса по-прежнему смогут выбирать места в салоне без дополнительных трат.

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