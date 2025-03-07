Глава спецслужбы Литвы Яунишкис: Россия не хочет прекращать войну

Глава спецслужбы Литвы Яунишкис: Россия не хочет прекращать войну5
- 7.03.2025, 19:04
- 1,016
Ее можно победить только военным путем.
Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Россия не рассматривает дипломатический путь завершения войны в Украине, а стремится захватить больше территорий.
Об этом сообщает LRT.
«По нашей оценке, Россия не будет полагаться на дипломатию, а только на грубую силу, пытаясь захватить как можно больше территорий или оккупировать всю Украину, объясняя это тем, что она просто защищает себя от угрозы НАТО», - отметил Яунишкис.
Он подчеркнул, что Россия не намерена прекращать войну, а ее сотрудничество с Ираном и Северной Кореей демонстрирует готовность использовать любые средства в конфронтации с Западом.
«Россию можно победить только военным путем, а не дипломатией, к сожалению», - подчеркнул глава литовской спецслужбы.