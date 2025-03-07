закрыть
7 марта 2025, пятница, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша хочет выйти из международных конвенций о запрете мин и кассетных боеприпасов

3
  • 7.03.2025, 19:17
Польша хочет выйти из международных конвенций о запрете мин и кассетных боеприпасов

Об этом сообщил премьер страны Дональд Туск.

Польша планирует выйти из Оттавской и Дублинской конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов, учитывая необходимость укрепления обороноспособности страны.

Об этом в пятницу, 7 марта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу во время выступления в Сейме по международной ситуации и безопасности Польши после саммита Евросовета и встречи лидеров ряда стран в Лондоне, сообщает «Укринформ».

Туск отметил, что он обратился к министру национальной обороны Польши с предложением о выходе из этих конвенций, касающихся, соответственно, противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

«Не нужно себя обманывать: в этом нет ничего хорошего и приятного, мы об этом хорошо знаем. Но дело в том, что в нашем окружении есть те, кого мы можем опасаться, или те, которые участвуют в войне и все это используют», — пояснил Туск.

Он также добавил, что Польша использует все доступные возможности для укрепления обороны, несмотря на возможную международную критику за такие шаги.

6 марта Литва официально вышла из международной конвенции о запрете приобретения, использования и производства кассетных боеприпасов.

Кассетный боеприпас — это контейнер воздушного или наземного запуска, содержащий от нескольких десятков до нескольких сотен вторичных боеприпасов, которые могут быть рассредоточены на площади размером с футбольное поле.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский