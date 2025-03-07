Польша хочет выйти из международных конвенций о запрете мин и кассетных боеприпасов 3 7.03.2025, 19:17

Об этом сообщил премьер страны Дональд Туск.

Польша планирует выйти из Оттавской и Дублинской конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов, учитывая необходимость укрепления обороноспособности страны.

Об этом в пятницу, 7 марта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу во время выступления в Сейме по международной ситуации и безопасности Польши после саммита Евросовета и встречи лидеров ряда стран в Лондоне, сообщает «Укринформ».

Туск отметил, что он обратился к министру национальной обороны Польши с предложением о выходе из этих конвенций, касающихся, соответственно, противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

«Не нужно себя обманывать: в этом нет ничего хорошего и приятного, мы об этом хорошо знаем. Но дело в том, что в нашем окружении есть те, кого мы можем опасаться, или те, которые участвуют в войне и все это используют», — пояснил Туск.

Он также добавил, что Польша использует все доступные возможности для укрепления обороны, несмотря на возможную международную критику за такие шаги.

6 марта Литва официально вышла из международной конвенции о запрете приобретения, использования и производства кассетных боеприпасов.

Кассетный боеприпас — это контейнер воздушного или наземного запуска, содержащий от нескольких десятков до нескольких сотен вторичных боеприпасов, которые могут быть рассредоточены на площади размером с футбольное поле.

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