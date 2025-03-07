Axios: Трамп в ярости из-за ударов России по Украине 13 7.03.2025, 19:24

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Президент США требует прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп в ярости из-за последних действий России. В частности, речь идет о массированном российском ударе по Украине.

Об этом сообщает Axios.

Неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал изданию, что в последние дни «ярость Трампа усилилась». Причиной стало поведение России и продолжение ее ударов по Украине в то самое время, когда президент США настаивал на прекращении огня.

Сегодня, 7 марта, Трамп заявил, что он рассматривает введение новых масштабных санкций и тарифов против России. Также президент призвал Киев и Москву уже сейчас начать мирные переговоры.

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