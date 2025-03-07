Украинский «Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГ
- 7.03.2025, 19:37
Cтороны заключили контракт на поставку около 100 млн кубометров газа.
Украинская компания «Нафтогаз» и польский энергетический холдинг Orlen подписали меморандум о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на сайте компании.
В рамках меморандума стороны заключили контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии СПГ, доставленной на терминал в литовской Клайпеде. Затем газ будет транспортирован через газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, и далее по польской территории до интерконнектора на границе с Украиной в Дроздовичах, где его получит «Нафтогаз» для дальнейшего использования на украинском рынке.
Вице-президент Orlen Роберт Сошински отметил, что сотрудничество двух компаний будет строиться на коммерческой основе, но сумму соглашения не озвучил. Он подчеркнул, что предоставление дополнительного источника газа жизненно важно для Украины.