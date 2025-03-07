закрыть
7 марта 2025, пятница, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский «Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГ

  • 7.03.2025, 19:37
Украинский «Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГ

Cтороны заключили контракт на поставку около 100 млн кубометров газа.

Украинская компания «Нафтогаз» и польский энергетический холдинг Orlen подписали меморандум о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на сайте компании.

В рамках меморандума стороны заключили контракт на поставку около 100 млн кубометров газа. Газ будет поступать из партии СПГ, доставленной на терминал в литовской Клайпеде. Затем газ будет транспортирован через газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, и далее по польской территории до интерконнектора на границе с Украиной в Дроздовичах, где его получит «Нафтогаз» для дальнейшего использования на украинском рынке.

Вице-президент Orlen Роберт Сошински отметил, что сотрудничество двух компаний будет строиться на коммерческой основе, но сумму соглашения не озвучил. Он подчеркнул, что предоставление дополнительного источника газа жизненно важно для Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип
Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
В итоге американцы прозрели
В итоге американцы прозрели Константин Сонин
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский