В Латвии могут повысить возрастной ценз для покупки алкоголя до 21 года 2 7.03.2025, 19:43

Сейчас в стране покупать алкоголь можно с 18 лет.

Сейм Латвии передал на рассмотрение правительству предложение, выдвинутое в рамках гражданской инициативы, о повышении возрастного ценза на покупку алкоголя с 18 лет до 21 года.

За инициативу проголосовали 77 депутатов, против не высказался никто, сообщил в пятницу латвийский новостной портал LSM+.

Авторы инициативы выражают серьезную обеспокоенность здоровьем молодежи. Они отмечают, что согласно научным исследованиям, мозг человека развивается до 23-25 лет, поэтому в молодом возрасте алкоголь наносит гораздо больший вред, чем в старшем.

Авторы инициативы также указывают, что в молодом возрасте выше риск возникновения алкогольной зависимости, подчеркивая, что повышение возрастного ценза на покупку спиртного поможет сократить потребление алкоголя среди молодежи.

Кроме того, они считают, что за нарушение возрастного ограничения на употребление алкоголя молодые люди, не достигшие 21 года, должны нести ответственность в соответствии с законом.

Теперь предложение будет рассмотрено правительством Латвии.

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