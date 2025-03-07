Турция выступает за укрепление европейской безопасности 7.03.2025, 19:49

Реджеп Тайип Эрдоган

По словам президента Турции, война в Украине достигла переломного момента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова участвовать в европейских оборонных инициативах, а также не отказывается от планов по вступлению в Евросоюз.

Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году, однако до сих пор идея европейской интеграции этой страны не находит воодушевления у стран-членов Евросоюза, прежде всего, соседей Турции, у которых с ней традиционно напряженные отношения.

«В интересах обеих сторон, чтобы Европа планировала безопасность континента вместе с Турцией», — сказал президент Эрдоган. Он добавил, что Турция продолжает свои усилия по вступлению в Европейский союз. Также Эрдоган не оставил без внимания тему российско-украинской войны:

«Война в Украине достигла переломного момента, который может повлиять на архитектуру европейской безопасности. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы сохраняли солидарность и проводили консультации на самом высоком уровне. Мы поддерживаем идею скорейшего установления режима прекращения огня и прекращения воздушных и морских атак в качестве меры укрепления доверия между сторонами», — заявил президент Турции.

Эрдоган хочет, чтобы Турция была включена в такие инициативы, как Европейский фонд мира, направленный на восстановление и возрождение Украины. Он также подчеркнул важность создания прочной дипломатической основы для проведения мирных переговоров непосредственно между Украиной и Россией.

Турецкий президент также указал на необходимость поддержания прочных трансатлантических связей и подчеркнул важность поддержки американских союзников.

С самого начала российского вторжения в Украину Турция стремилась поддерживать нейтральные отношения как с Украиной, так и с Россией. Власти в Анкаре, с одной стороны, заявляют о своей поддержке территориальной целостности Украины, а с другой — поддерживают прочные экономические связи с Москвой.

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