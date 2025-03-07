Тренер французского «Лиона» заявил, что наорал на судью из-за спора Трампа с Зеленским 7.03.2025, 19:54

У футбольного специалиста Паулу Фонсеки жена из Украины.

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который был дисквалифицирован на девять месяцев за физическое воздействие на арбитра во время матча чемпионата Франции, незадолго до слушаний в дисциплинарном комитете рассказал, что повлияло на его эмоциональное состояние. Он объяснил, что его очень беспокоила неопределенность относительно будущего войны России в Украине после скандала во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает New York Times.

Инцидент произошел во время матча 24-го тура Лиги 1 с «Брестом» (2:1). В добавленное ко второму тайму время у Фонсеки произошел спор с главным судьей Бенуа Мийо. Когда португальцу показали красную карточку, он подбежал впритык к арбитру и наорал на него, ткнув при этом лбом в лоб. 6 марта дисциплинарный комитет чемпионата Франции дисквалифицировал португальца на девять месяцев.

Фонсека предстал перед дисциплинарным комитетом по видеосвязи из отеля в Бухаресте, где он готовился к матчу Лиги Европы против «Стяуа» (6 марта, 3:1). На предматчевой пресс-конференции, которая состоялась за час до его слушаний, португалец говорил о своих переживаниях.

«Это очень трудные дни, которые оставляют свой след в моей жизни. Мне очень тревожно сейчас, потому что Украина в моей жизни и в моем сердце. Из-за того, что происходит сейчас, я был очень напряжен», — сказал Фонсека.

Португалец в 2016–2019 годах работал главным тренером донецкого «Шахтера», несколько членов семьи его украинской жены Катерины все еще живут в Украине.

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