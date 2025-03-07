В Беларуси сократят список запрещенных работ для женщин 7.03.2025, 20:01

Речь идет о списке тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.

Список запрещенных для женщин работ планируется сократить, рассказала журналистам министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает БелТА.

Речь идет о списке тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин. Ранее его уже сократили значительно — на сегодня в список включено 88 позиций, которые содержат запрещенные для женщин виды работ и наименования профессий рабочих.

«Конечно, этот процесс не остановлен. Мы работаем над новым сокращением этого перечня», - сказала Наталия Павлюченко, пояснив, что экономика модернизируется, оптимизируются производственные процессы, что облегчает труд.

«Мы снимаем эти ограничения, совместно с Министерством здравоохранения изучая те вредные факторы, которые остались, и готовим предложение по очередному сокращению списка вредных профессий, на которых не могут трудиться женщины, для более широкого предложения на рынке труда для наших дам», - сказала министр.

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