Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Ираном 7.03.2025, 20:08

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Президент США направил письмо иранскому руководству.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что хотел бы договориться с Ираном о ядерном соглашении и что накануне он направил тегеранскому руководству письмо, в котором выразил надежду на переговоры.

«Я сказал, что, как я надеюсь, вы пойдете на переговоры, потому что это будет намного лучше для Ирана, – сказал Трамп в интервью Fox Business Network, вышедшем в эфир в пятницу. – Я думаю, они хотят получить это письмо. Альтернатива – мы должны что-то сделать, потому что нельзя допустить появления еще одного ядерного арсенала».

МИД Ирана не ответил на просьбу прокомментировать высказывания Трампа.

«С Ираном можно справиться двумя способами: военным путем или заключить сделку, – сказал Трамп. – Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу причинить Ирану вред. Это замечательный народ».

В 2018 году Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной сделки – международного соглашения, направленного на предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

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