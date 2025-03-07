В грибах из Гродненской области нашли радиацию 2 7.03.2025, 20:17

3,324

Загрязнения обнаружили и в ягодах, собранных на территории региона.

На Гродненщине в двух районах выявили радиоактивные грибы и ягоды.

Специалисты рассказали, в каких регионах области больше вероятность наткнуться на загрязненные тяжелыми металлами, в том числе цезием-137, дары леса, передает телеканал «Беларусь 4. Гродно».

В областном лесохозяйственном объединении сообщили, что в 2024 году превышение радионуклидов в ягодах, грибах и мясе дичи зафиксировали в Ивьевском районе, окрестностях райцентра и населенного пункта Юратишки.

В Новогрудском районе зафиксирован высокий радиационный фон в Извенском и Любчанском лесничествах. Всего восемь случаев. Под пристальным вниманием специалистов также Дятловский район.

Среди ягод сильные накопители радиации – брусника, клюква, рябина, черника и голубика. Среди грибов – моховики, маслята и рыжики.

«В целом по области площадь, которая заражена тяжелыми металлами, составляет более 10 тыс. га», – рассказала ведущий инженер Гродненского лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Татьяна Жук.

Она также обратила внимание на то, что ягоды и грибы в низкой и увлажненной местности накапливают максимальное количество тяжелых металлов. На возвышенностях – меньше.

Полную информацию о загрязнениях можно получить на сайтах лесхозов в разделе «Радиационный контроль». А проверить продукцию – в центрах гигиены и эпидемиологии, лабораториях на рынках, в лесхозе на посту радиационного контроля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com