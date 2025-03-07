В грибах из Гродненской области нашли радиацию

В грибах из Гродненской области нашли радиацию2
- 7.03.2025, 20:17
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Загрязнения обнаружили и в ягодах, собранных на территории региона.
На Гродненщине в двух районах выявили радиоактивные грибы и ягоды.
Специалисты рассказали, в каких регионах области больше вероятность наткнуться на загрязненные тяжелыми металлами, в том числе цезием-137, дары леса, передает телеканал «Беларусь 4. Гродно».
В областном лесохозяйственном объединении сообщили, что в 2024 году превышение радионуклидов в ягодах, грибах и мясе дичи зафиксировали в Ивьевском районе, окрестностях райцентра и населенного пункта Юратишки.
В Новогрудском районе зафиксирован высокий радиационный фон в Извенском и Любчанском лесничествах. Всего восемь случаев. Под пристальным вниманием специалистов также Дятловский район.
Среди ягод сильные накопители радиации – брусника, клюква, рябина, черника и голубика. Среди грибов – моховики, маслята и рыжики.
«В целом по области площадь, которая заражена тяжелыми металлами, составляет более 10 тыс. га», – рассказала ведущий инженер Гродненского лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Татьяна Жук.
Она также обратила внимание на то, что ягоды и грибы в низкой и увлажненной местности накапливают максимальное количество тяжелых металлов. На возвышенностях – меньше.
Полную информацию о загрязнениях можно получить на сайтах лесхозов в разделе «Радиационный контроль». А проверить продукцию – в центрах гигиены и эпидемиологии, лабораториях на рынках, в лесхозе на посту радиационного контроля.