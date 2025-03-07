Бойцы ВСУ показали зачистку российских позиций в Курской области 1 7.03.2025, 20:27

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Операторы Сил специальных операций зачистили позиции российских войск в Курской области. В результате боевой работы было уничтожено восемь оккупантов.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

«Операторы 6 полка «Рейнджер» Сил специальных операций совершили налет на позиции врага на Курщине. В ходе удачных специальных действий группа воинов ССО уничтожила восемь оккупантов», - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что «когда наши воины выходят на охоту, это всегда точность, сила и бескомпромиссность».

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