«Филадельфия» отправила белорусского вратаря Колосова в АХЛ
- 7.03.2025, 20:39
Официально.
23-летний белорусский голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов командирован в «Лихай-Вэлли», который выступает в Американской хоккейной лиги (АХЛ).
Об этом сообщила клубная пресс-служба.
В 7 матчах текущего сезона АХЛ Колосов одержал 2 победы, отразил 87,4% бросков при средней пропускаемости 3,59 шайбы за игру. В его активе есть одна результативная передача.
В НХЛ у белоруса 15 игр, 4 победы, процент отраженных бросков — 87,0%, коэффициент надежности — 3,45.