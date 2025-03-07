«Филадельфия» отправила белорусского вратаря Колосова в АХЛ 7.03.2025, 20:39

Алексей Колосов

Официально.

23-летний белорусский голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов командирован в «Лихай-Вэлли», который выступает в Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В 7 матчах текущего сезона АХЛ Колосов одержал 2 победы, отразил 87,4% бросков при средней пропускаемости 3,59 шайбы за игру. В его активе есть одна результативная передача.

В НХЛ у белоруса 15 игр, 4 победы, процент отраженных бросков — 87,0%, коэффициент надежности — 3,45.

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