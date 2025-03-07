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Иран начал резко наращивать влияние в Дагестане

  • 7.03.2025, 20:47
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Иран начал резко наращивать влияние в Дагестане

Тегеран активно использует религию и образование.

Иран увеличивает свое влияние в Дагестане и применяет «мягкую силу», отмечает в своем отчете аналитический центр Special Eurasia. Усиление влияния Ирана в регионе связано с ростом товарооборота с республикой — с начала войны в Украине он увеличился более чем в три раза. Иран задействует порты Дагестана для продажи своих беспилотников и боеприпасов, сообщалось в отчете исследователей Treadstone 71, передает The Moscow Times.

Порты на Каспийском море и Дагестан стали ключевым звеном логистической сети Ирана для обхода санкций и используются в интересах иранских судоходных и нефтяных компаний (таких, как IRISL Group). Глубоководный Махачкалинский морской торговый порт играет стратегическую роль в маршруте, который выходит к иранскому острову Кешм в Персидском заливе. Развивать логистику в этом регионе также предлагали представители иранской авиакомпании Pars Golden Sky, которые в 2023 году обсуждали создание в Дагестане авиахаба.

Для расширения своего влияния в регионе Иран активно использует религию и образование, продвигая свои исламские центры и язык. Доминирующее в Иране исламское течение шиизм исповедуют только 5 процентов дагестанцев. Но тем не менее шиитское течение остается стратегическим инструментом влияния в России, считают аналитики в Special Eurasia. В Махачкале и других регионах действует шиитская ассоциация «Ахлуль-Бейт». Она распространяет иранскую литературу и журналы через религиозные центры, ВУЗы и библиотеки в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае. Дагестанский госуниверситет также сотрудничает с представительством Ирана, фондом Ибн Сины, университетами Тегерана, Гиляна и Алямех Табатабаи. Договоренности предусматривают популяризацию персидского языка и обмен преподавателями.

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