В районе российских военных баз в Сирии вспыхнули ожесточенные бои 7.03.2025, 20:58

2,472

Cтолкновение стало самым кровопролитным с момента свержения Асада.

Силы безопасности новых сирийских властей вступили в ожесточенные бои со сторонниками свергнутого диктатора Башара Асада в прибрежных районах страны. По данным BBC, ссылающегося на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате столкновений погибло более 70 человек. В пострадавших от боев городах Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, был введен комендантский час.

Среди жертв — 35 военнослужащих правительственных войск, 32 сторонника Асада и четверо мирных жителей. Еще десятки человек получили ранения или были взяты в плен, сообщает SOHR. По данным сирийского информационного агентства Step, в плену оказались более 25 «бывших боевиков режима Асада».

Как отмечает BBC, это столкновение стало самым кровопролитным с момента свержения Асада и прихода к власти нового правительства. По информации SOHR, боевые действия начались после того, как группы, лояльные экс-президенту, атаковали контрольно-пропускные пункты, штабы вооруженных сил и стратегические объекты вдоль побережья. Источники BBC утверждают, что нападение было заранее спланированной акцией. «Беспорядочная стрельба по всем, включая врачей скорой помощи, напоминает методы прошлого режима Асада», — отметил один из собеседников издания.

Министерство обороны Сирии в ответ на эти события выступило с предупреждением для сторонников бывшего президента. Полковник Хасан Абдул Гани, обращаясь через государственные СМИ, заявил: «Тысячи людей уже сложили оружие и вернулись к своим семьям, но есть те, кто предпочитает бежать и погибать, защищая убийц и преступников. У них есть выбор: сдаться или встретить свою неизбежную судьбу».

Прибрежный регион Сирии традиционно считается центром алавитского меньшинства, к которому принадлежит семья Асадов. Представители общины утверждают, что с момента смены власти подвергаются преследованиям, особенно в сельских районах. Однако новые власти страны отвергают эти обвинения.

Башар Асад ушел в отставку и бежал из Сирии в Россию в начале декабря 2024 года. Это произошло менее чем через две недели после начала масштабного наступления повстанческих сил из провинции Идлиб, которое завершилось их быстрым продвижением к Дамаску.

Асад, находившийся у власти с 2000 года, стал преемником своего отца Хафеза Асада после безальтернативного референдума. Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, а с 2015 года в конфликте активно участвовала Россия, разместившая на территории страны свои военные базы и поддерживавшая правительство Асада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com