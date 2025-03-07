Глеб похвалил Левандовского и Ямаля 3 7.03.2025, 21:05

Александр Глеб

Экс-полузащитник «Барселоны» оценил игру нынешних лидеров каталонского клуба.

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб прокомментировал игру нынешних лидеров атаки каталонцев — Ламина Ямаля и Роберта Левандовского.

— Левандовский переживает вторую молодость?

— Флик знает, как использовать его сильные стороны. Тренер выбрал хорошую схему, в которой Роберт смог показать свой максимум. Тренерский штаб грамотно использует его, поэтому Левандовский забивает и забивает.

— Ямаль все еще прибавляет?

— Он очень молодой футболист, но в своем возрасте демонстрирует первоклассную игру. На каких-то отрезках он идет лучше, на каких-то — хуже. Он растет и набирается опыта, является ключевым игроком «Барселоны» в 17 лет. Он талантище.

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