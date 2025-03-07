В Осиповичах отважная 15-летняя девочка спасла провалившегося под лед мальчика 1 7.03.2025, 21:17

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В Осиповичах девушка спасла провалившегося под лед 10-летнего мальчика. Как пишут спасатели, школьник решил проверить толщину льда в искусственном водоеме в городском парке. Но на расстоянии около 2,5 метра от берега под ним сломался лед, и он оказался в воде.

Крики услышала 15-летняя Карина Страшкевич. Девушка вытащила мальчика из воды.

На место приехали медики, которые осмотрели мальчика. К счастью, он не пострадал и в госпитализации не нуждается.

«Сегодня шли, гуляли с друзьями по парку. Видим: упал мальчик под лед, — рассказывает девушка пресс-службе спасателей. — Я просто решила взять все в свои руки... Просто решила его спасти... Мальчика я не знаю, первый раз вижу».

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