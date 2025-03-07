Зеленский: К миру нужно принуждать Россию, а не Украину 1 7.03.2025, 21:21

Владимир Зеленский

Президент Украины провел заседание Ставки после российского обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Поводом стал новый массированный воздушный удар по Украине.

Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении в страну по итогам дня, 7 марта. Президент отметил, что проведение подобных заседаний уже стало практикой.

«Был детальный анализ российского удара сегодняшнего и применения нашей ПВО. Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций – мы обнаруживаем слабые места, а также заслуживающий распространения опыт. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу», – рассказал президент Украины.

По его словам, сейчас «особое внимание уделяется эффективности применения нашей противовоздушной обороны».

Всего за минувшие сутки россияне использовали более 260 средств воздушного нападения для этого удара. Это крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны.

«Сегодня этот удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам произошел так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну. Украина готова к миру как можно быстрее: мы предложили конкретные шаги. Но реальность доказывают, что именно Россию нужно принуждать к миру – к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному, продолжительному миру», – подчеркнул президент Украины.

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