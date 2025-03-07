Трамп назвал причину заморозки помощи Украине 7.03.2025, 21:45

Дональд Трамп

Президент США хочет убедиться в желании Киева договориться о завершении войны.

Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете, что принял решение заморозить военную помощь Украине, чтобы убедиться в ее желании договориться о завершении войны.

Журналист напомнил Трампу о сообщении в Truth Social от 7 марта, в котором он заявил, что Россия буквально «крушит» Украину на поле боя и не только. В то же время журналист спросил: «Так почему не поставить Украине системы противовоздушной обороны и что будет, если Украина иссякнет?»

Глава Белого дома заявил, что это «хороший вопрос».

«Потому что я должен знать, что они хотят договориться. Пока я этого не знаю. Если они не хотят останавливаться и договариваться, мы убираемся оттуда [имеется в виду, прекращают поддержку Украины]», – добавил Трамп.

Он также в очередной раз подчеркнул желание, чтобы Украина «рассчиталась» с США.

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