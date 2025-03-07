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Белорусские суслики вышли из спячки

  • 7.03.2025, 21:58
  • 2,032
Белорусские суслики вышли из спячки

Фотофакт.

В Беларуси после зимней спячки проснулись суслики. Как минимум одного в Несвижском районе заметил биолог и исследователь дикой природы Сергей Шокало.

«После долгой и суровой спячки в эту зиму, вышел первый зверек. Таких худых, истощенных еще не приходилось ранее видеть. Не обращая внимания на потенциальную опасность, суслик с жадностью поглощал скудную прошлогоднюю траву», — написал биолог.

Но биолог отметил, что суслиные поля пока еще «безжизненны».

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