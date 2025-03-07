Белорусские суслики вышли из спячки 7.03.2025, 21:58

2,032

Фотофакт.

В Беларуси после зимней спячки проснулись суслики. Как минимум одного в Несвижском районе заметил биолог и исследователь дикой природы Сергей Шокало.

«После долгой и суровой спячки в эту зиму, вышел первый зверек. Таких худых, истощенных еще не приходилось ранее видеть. Не обращая внимания на потенциальную опасность, суслик с жадностью поглощал скудную прошлогоднюю траву», — написал биолог.

Но биолог отметил, что суслиные поля пока еще «безжизненны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com