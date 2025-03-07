Зеленский: Сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время

Зеленский: Сегодня идет наиболее интенсивная работа с командой Трампа за все время7
- 7.03.2025, 22:19
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Президент Украины заявил, что на следующей неделе будет «много работы» как в Европе, так и с США.
Украина и США 7 марта провели интенсивные контакты по мирному урегулированию войны с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Оно размещено на его сайте.
«Сегодня весь день на разных уровнях идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время — много звонков. Тематика ясна — мир быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — сказал он.
Он анонсировал, что на следующей неделе будет «много работы» как в Европе, так и с США — в Саудовской Аравии. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц 7 марта сообщил, что в этой стране состоится встреча американской и украинской делегаций. Там будет обсуждаться в том числе соглашение о полезных ископаемых — его подписание 28 февраля было сорвано из-за перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме.