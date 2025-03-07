В Минске светофор упал на автомобиль 1 7.03.2025, 22:28

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Специалисты рассказали, как возместить ущерб в таких случаях.

В Минске светофор упал на автомобиль и повредил капот — вероятно, из-за ветра, сообщает агентство «Минск-Новости». Специалисты рассказали, как можно возместить ущерб в таких случаях.

Инцидент случился днем 6 марта. По словам водителя, светофор упал на его автомобиль, когда мужчина ожидал включения разрешающего сигнала на дополнительной секции. Возможно, конструкция рухнула из-за ветра. К этому склоняются и специалисты «СМЭП Мингорисполкома», где предположили, что у светофора мог лопнуть корпус.

Владелец иномарки обеспокоен, возместят ли ему ущерб. Ведь машина находилась в статике — значит, это не ДТП, последствия которого может покрыть страховка.

В «СМЭП Мингорисполкома» заверили, что проблем не будет. Для определения суммы ущерба и порядка выплаты компенсации можно обратиться по адресу: ул. Берестянская, 4а. Также специалисты рассказали, как действовать в подобных ситуациях. В первую очередь вызвать ГАИ, сотрудники которой зафиксируют повреждения. После этого устанавливается, на балансе какой организации находятся технические средства организации дорожного движения. Параллельно владелец транспорта обращается в страховую организацию за выплатой ущерба.

Если поврежденное имущество не застраховано, то с претензией и оценкой суммы ущерба нужно обращаться непосредственно к балансодержателю.

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