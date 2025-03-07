В Словакии тысячи людей вышли на протесты
- 7.03.2025, 23:24
Словаки протестуют против пророссийской политики премьера Фицо.
В пятницу, 7 марта, в Словакии на протестах против пророссийского правительства премьер-министра Роберта Фицо собралось тысячи людей.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
AP пишет, что на площади Свободы в Братиславе люди скандировали лозунги «Позор, позор». По словам организаторов, толпы собрались в более чем 40 городах страны и за рубежом. Протестующие назвали Фицо «предателем».
«Словакия — это Европа», — повторяли они.