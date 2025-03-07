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В Словакии тысячи людей вышли на протесты

  • 7.03.2025, 23:24
В Словакии тысячи людей вышли на протесты

Словаки протестуют против пророссийской политики премьера Фицо.

В пятницу, 7 марта, в Словакии на протестах против пророссийского правительства премьер-министра Роберта Фицо собралось тысячи людей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

AP пишет, что на площади Свободы в Братиславе люди скандировали лозунги «Позор, позор». По словам организаторов, толпы собрались в более чем 40 городах страны и за рубежом. Протестующие назвали Фицо «предателем».

«Словакия — это Европа», — повторяли они.

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