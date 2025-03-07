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В городах Грузии прошли акции и марши к 100 дням протестов

  • 7.03.2025, 23:39
В городах Грузии прошли акции и марши к 100 дням протестов

Слоган этого протестного дня – «До конца».

В разных городах по всей Грузии 7 марта состоялись марши и митинги по случаю 100 дней с начала антиправительственных протестов в стране.

Об этом сообщает Newsgeorgia.

Слоган этого протестного дня – «До конца». Главное требование демонстрантов остается неизменным вот уже три месяца – досрочные парламентские выборы.

Также они призывают к освобождению примерно полсотни своих единомышленников, против которых начали уголовные дела в контексте протестов.

В Тбилиси граждане собрались на разных локациях с разными лозунгами. К первому корпусу Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили студенты и преподаватели пришли, чтобы заявить, что «грузинское образование в опасности».

Возле Общественного вещателя сотни людей выступили под лозунгом «Свободу узникам совести». Еще одной точкой сбора была площадь Республики. Протестующие провели шествие к парламенту Грузии, где был перекрыт проспект Руставели.

Одновременно с Тбилиси 100-й день протеста отметили в Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Телави.

Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах страны спонтанно 28 ноября 2024 года, после решения правительства «Грузинской мечты» о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.

Если в первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водометы, то теперь протестующим массово выписывают крупные штрафы за нарушение правил проведения митингов – незаконные перекрытия дорог, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции.

Несмотря на это, регулярно граждане собираются возле парламента Грузии, чтобы озвучить ключевые требования.

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