В городах Грузии прошли акции и марши к 100 дням протестов 7.03.2025, 23:39

Слоган этого протестного дня – «До конца».

В разных городах по всей Грузии 7 марта состоялись марши и митинги по случаю 100 дней с начала антиправительственных протестов в стране.

Об этом сообщает Newsgeorgia.

Слоган этого протестного дня – «До конца». Главное требование демонстрантов остается неизменным вот уже три месяца – досрочные парламентские выборы.

Также они призывают к освобождению примерно полсотни своих единомышленников, против которых начали уголовные дела в контексте протестов.

В Тбилиси граждане собрались на разных локациях с разными лозунгами. К первому корпусу Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили студенты и преподаватели пришли, чтобы заявить, что «грузинское образование в опасности».

Возле Общественного вещателя сотни людей выступили под лозунгом «Свободу узникам совести». Еще одной точкой сбора была площадь Республики. Протестующие провели шествие к парламенту Грузии, где был перекрыт проспект Руставели.

100th day of the protests in Tbilisi Georgia.



World's crazy events have overshadowed Georgia's struggle against repressive government and its brutal crackdown on civilians.



But Georgia continues to peacefully resist and protest for 100 days straight! pic.twitter.com/osdWZLA004 — Ako მაქაცარია 🇬🇪 🇺🇦 (@Akaking_ako) March 7, 2025

Одновременно с Тбилиси 100-й день протеста отметили в Зугдиди, Батуми, Кутаиси и Телави.

Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах страны спонтанно 28 ноября 2024 года, после решения правительства «Грузинской мечты» о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.

Если в первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водометы, то теперь протестующим массово выписывают крупные штрафы за нарушение правил проведения митингов – незаконные перекрытия дорог, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции.

Несмотря на это, регулярно граждане собираются возле парламента Грузии, чтобы озвучить ключевые требования.

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