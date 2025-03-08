Европейские посольства потребовали освободить белорусских политзаключенных
- 8.03.2025, 1:46
Лукашисты удерживают в заключении более 150 женщин.
Европейские посольства потребовали освободить белорусских политзаключенных. Текст заявления опубликован в их соцсетях.
«В преддверии Международного женского дня #IWD2025 мы вспоминаем о 150 женщинах-политзаключенных в Беларуси, — говорится в заявлении. — Среди них Виктория Кульша и Елена Гнаук. В заключении они страдают от серьезных болезней и не получают необходимой медицинской помощи. Это бесчеловечно. Мы требуем немедленного оказания медицинской помощи и освобождения всех политических заключенных».