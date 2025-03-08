В Беларуси появился сервис доставки лекарств
- 8.03.2025, 6:13
Пока он работает в режиме тестирования.
В Беларуси запустился аптечный онлайн-сервис заказа и доставки лекарственных препаратов и БАДов. Сейчас проводится его бета-тестирование, пишет devby.io.
Приложения на маркетах еще нет — на сайте есть информация, что оно «скоро станет доступно». Но доставку можно заказать на apteka.by. Заказанный препарат или другой аптечный товар доставят «в ближайшую партнерскую аптеку сервиса» — сообщается в пресс-релизе о проекте.
В нем же говорится, что сегодня даже самые крупные аптеки не могут предложить белорусам весь ассортимент лекарств, доступных в стране. Поэтому необходимые препараты приходится искать часто по разным точкам — а иногда даже ехать за ними в другой город.
Сервис apteka.by позволит решить эту проблему: человек может выбрать любое нужное лекарство на сайте и, сверив цены с расценками на других платформах, заказать его доставку в ближайшую аптеку (следует иметь в виду, что пока это не ближайшая к дому заказчика, а ближайшая партнерская аптека).
Создатели проекта подчеркивают, что их цель — «создать для людей доступный сервис и дать возможность жителям любого региона страны приобрести любое, даже самое редкое лекарство в соседней аптеке по адекватным ценам».
Доставку заказа можно будет отследить с помощью трекинга. Когда он прибудет, клиент получит уведомление и сможет забрать «в удобное для себя время, оплатив на месте».
Кроме того, на сайте клиент может проконсультироваться с сотрудниками кол-центра, «имеющими фармацевтическое образование».
На данный момент, сообщается в пресс-релизе, к сервису подключены около 300 аптек по всей стране, и ведется работа по подключению к сервису новых.
Лекарства и другие аптечные товары поставляет крупнейший в Беларуси дистрибьютор, имеющий прямые контракты с фармпроизводителями. Все лекарства хранятся на складах, сертифицированных по международным стандартам GDP, и доставляются специализированным транспортом с обеспечением качества лекарственных средств.
Бета-тестирование сервиса продлится три месяца. Предполагается, что к середине лета он «выйдет на полную мощность, увеличив ассортимент и подключив партнерские сети для большего покрытия.
В перспективе планируется расширение сервисов, рассматривается вариант доставки заказов на дом, а также создание информационного портала, позволяющего клиентам получать достоверную информацию от фармпроизводителей».
Как работает сервис сейчас
Издание devby.io протестировало сервис: часть лекарств, которые журналисты забили в поисковик — а это жаропонижающее, популярное противовоспалительное средство, антибиотик и редкий препарат для аллергиков, — предложили по верхней границе цены (в сравнении с 103.by). Два препарата вообще не нашлись (в аптеках они есть, но, видимо, они как раз еще не подключены к сервису).
Журналисты также задали вопросы пресс-службе проекта, чья это инициатива — энтузиастов или компании, но ответов не получили. Если загуглить данные руководителя проекта, чьи слова приводятся в пресс-релизе, можно выяснить, что человек с такими же именем и фамилией является замдиректора крупного фармацевтического холдинга.