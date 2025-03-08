Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам 5 8.03.2025, 8:39

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Но цена биткоина все равно упала.

Белый дом провел в пятницу первый в истории саммит по криптовалютам. Однако несмотря на это, цена биткоина все равно стала меньше.

Об этом сообщает NBC News .

Как пишет издание, саммит собрал лидеров индустрии, которая стала крупнейшей группой доноров на выборах 2024 года. Целью мероприятия было подтвердить стремление администрации президента США Дональда Трампа сделать Соединенные Штаты «криптостолицей мира». Кроме того, официально отказаться от жесткого регулирования отрасли, введенного при бывшем президенте Джо Байдене.

Однако, некоторые инвесторы, очевидно, ожидали большего. После завершения саммита цена биткоина упала на 4%, и по итогам недели, снизилась примерно на 8%.

Что предшествовало падению цены

Напомним, иточником падения цены биткоина стал Дэвид Сакс, главный специалист Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют.

В частности, президент США подписал в четверг указ о создании «стратегического резерва биткоинов». Но спустя некоторое время Сакс уточнил, что у Штатов нет активных планов по дополнительным закупкам криптовалюты.

Вместо этого резерв будет состоять из существующих запасов биткоинов, конфискованных правоохранительными органами у подозреваемых или изъятых в ходе гражданских разбирательств.

Кроме того, сдержанную реакцию выразил Джефф Парк, руководитель инвестиционной группы биткоинов Bitwise, назвав детали указа «неидеальным результатом».

«Президентский указ - это всего лишь политическая директива, которая может остаться в силе или исчезнуть так же легко, как указ Байдена о гендерно-афирмативной помощи для несовершеннолетних или его распоряжение об ограничении индустрии ИИ... Без законодательной поддержки, отражающей волю общества и политических коалиций, это вряд ли станет переломным моментом, который приведет к ожидаемым масштабным последствиям», - написал он в соцсети Х.

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