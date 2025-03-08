Портников: Между Трампом и Маском наметился серьезный раскол 4 8.03.2025, 9:29

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Горячая фаза конфликта уже скоро.

Два тяжеловеса американской политики - Дональд Трамп и Илон Маск - неизбежно столкнутся лбами. Первый раскол между президентом США и миллиардером уже возник.

Внимание на это обратил в своем блоге в YouTube украинский журналист, политический обозреватель Виталий Портников, передает «Диалог.UA».

Он отметил, что Трамп был вынужден серьезно ограничить полномочия Илона Маска и его Департамента эффективности (DOGE).

Миллиардер лишился возможности принимать решения о сокращении персоналов и закрытии проектов. Теперь он может осуществлять исключительно консультационные услуги.

«Трампа буквально забросали жалобами его собственные министры, говоря, что Маск своей дилетантской деятельностью парализует работу практически всех ведомств Соединенных Штатов. Трампу об этом говорят сенаторы и члены Палаты представителей, что ведомство Илона Маска занимается дестабилизационной деятельностью. И, что самое главное, никакой экономии средств от деятельности этого органа (DOGE - ред.), созданного Трампом для Маска, нет», - рассказал Портников.

С его слов, Маск все еще получает серьезные бонусы от своих связей с Трампом. На днях стало известно, что Министерство торговли США начало пересмотр программы расширения доступа в Интернет на отдаленных и малоразвитых территориях страны.

Благодаря нововведению компания SpaceX Маска сможет получить до $20 млрд из заложенных в программу $42,5 млрд.

Миллиардеру удается успешно обогащаться благодаря тесным связям с лидером Соединенных Штатов. Однако есть все основания полагать, что эта дружба продлится недолго.

«Возможно, у Трампа действительно были ожидания по значительной экономии бюджета путем управленческой деятельности Илона Маска. Если он разочаруется, то распрощается с Маском. И Маск начнет серьезную борьбу по уничтожению Трампа, и наоборот. Мы уже приближаемся к этому. Скоро мы станем свидетелями серьезного горячего конфликта между этими двумя тяжеловесами американской ультраправой политики… Мы уже видели это, помним, какой был конфликт между Путиным и Борисом Березовским, который помог лидеру РФ прийти к власти. Ничего иного, кроме дестабилизации США, от Трампа и его соратников я не ожидаю. Вы еще вспомните этот прогноз, когда борьба Трампа, Маска и соратников выйдет на горячую линию… Мы будем с удовольствием за этим наблюдать. Обещаю захватывающее зрелище», - рассказал Портников.

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