Алексей Протас стал первой звездой в победном матче «Вашингтона» 8.03.2025, 9:33

Алексей Протас

Белорус забросил две шайбы.

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл на своем льду в чемпионате НХЛ у «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:2, а белорусский форвард Алексей Протас был признан первой звездой матча - в его активе два гола и передача.

«Детройт» в первом периоде повел 2:0, но бросок Рэддиша оставил хозяев в игре - 2:1. Второй период прошел без голов.

Главные события развернулись в третьем периоде. Через 51 секунду после его начала, Алексей Протас забил красивый гол в меньшинстве. Белорус получил шайбу в своей зоне от Уилсона, прошел через всю площадку и точным броском в верхний угол поразил ворота - 2:2.

6-6 and can move like that?! Phewwwww pic.twitter.com/WLNAIZttP4 — Washington Capitals (@Capitals) March 8, 2025

А через минуту Чикран вывел хозяев вперед - 3:2. На 6-й минуте периода была разыграна классная трехходовка. Карлсон отпасовал в среднюю зону на МакМайкла, а тот в одно касание перевел на ворвавшегося в зону Протаса - бросок Алексей не оставил шансов вратарю - 4:2.

А точку в матче поставил Уилсон. Когда «Вашингтон» был в меньшинстве, он получил пас от Протаса, вышел один на один и поразил ворота - 5:2.

Александр Овечкин в этом матче не забросил. Чтобы превзойти рекорд Гретцки ему надо еще 10 голов.

Лучшим игроком матча был признан Алексей Протас. 24-летний игрок забил 25 голов в 63 играх, а в прошлом сезоне - 6 голов в 78 играх.

THAT IS 25 GOAL-SCORER ALIAKSEI PROTAS pic.twitter.com/gysh07omQq — Washington Capitals (@Capitals) March 8, 2025

«Вы даже не можете себе представить, что этот игрок забил всего шесть голов в прошлом сезоне, - цитирует nhl.com слова тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери. - Это свидетельство работы, которую он проделал, чтобы продолжать становиться все лучше и лучше».

Алексей Протас, прежде всего, был рад победе команды:

«Это довольно хороший стимул для нашей уверенности в дальнейшем, - сказал он. - Я думаю, что у нас был хороший второй период, много хороших шансов сравнять счет, но не забили. В третьем периоде мы, наконец, переломили ситуацию и добились большой победы для себя».

«Вашингтон» занимает второе место в лиге, отставая от «Виннипега» на два очка, и имея игру в запасе. 9 марта «Кэпиталз» сыграют против «Сиэтла».

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