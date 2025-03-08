В США задержали инструктора напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл» террористов 8.03.2025, 9:50

Его также обвиняют в причастности к организации взрыва у аэропорта Кабула.

Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы — члена террористической группировки «Исламское государство», которого обвиняют в подготовке ряда терактов, включая нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

По данным американских властей, Шарифулла, известный под псевдонимом «Джафар», был арестован 2 марта. В ходе допроса он признался, что от имени ИГ инструктировал боевиков, участвовавших в атаке на «Крокус», в том числе обучал их владению автоматами Калашникова и другим оружием. Также он заявил, что двое из четырех арестованных после теракта террористов ранее уже получали от него инструкции.

Ответственность за гибель американских военных

США также обвиняют Шарифуллу в причастности к организации взрыва у аэропорта Кабула 26 августа 2021 года, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и около 160 гражданских лиц. Ответственность за этот теракт взяло на себя ИГ.

Следствие утверждает, что боевик помогал готовить нападение, проверяя возможность свободного передвижения в районе аэропорта и передавая информацию террористам. По словам директора ФБР Кэша Пателя, ведомство продолжит искать виновных в этом преступлении и предавать их суду.

Кроме того, власти США считают, что Шарифулла мог участвовать в атаке у посольства Канады в Кабуле в июне 2016 года. В результате того теракта погибли 15 человек. По данным следствия, задержанный вёл наблюдение за зданием, передавал данные смертнику и лично доставил его к месту нападения.

Шарифулла проходит по делу о международном терроризме. Если суд признает его виновным, ему грозит пожизненное заключение. Власти США продолжают расследование его связей и возможного участия в других преступлениях.

Теракт в «Крокусе»

Напомним, вечером 22 марта прошлого года в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед началом концерта группы «Пикник» ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

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