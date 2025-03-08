«Ты никто, и звать тебя никак» 1 8.03.2025, 9:54

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иллюстративное фото

Перевозчик накануне 8 Марта оставил без работы около сотни водителей такси.

В 2024 году в Беларуси ужесточили регулирование работы некоторых пассажирских перевозчиков. Изменения затронули в том числе такси. Сейчас возить людей могут только перевозчики, включенные в специальный реестр.

Как стало известно «Зеркалу», в начале марта за нарушения в Транспортную инспекцию вызвали руководство компании «СпидиГо». В результате фирму удалили из этого реестра, и накануне 8 Марта около сотни водителей остались без работы.

Водителей заблокировали, оставив людей без работы накануне праздников

В начале марта в Минске из реестра автомобильных перевозок пассажиров исключили компанию «СпидиГо». По словам одного из таксистов, который знаком с ситуацией, около 100 водителей остались без работы и оказались заблокированными в системе «Яндекс.Такси».

Дело в том, что в прошлом году в Беларуси ввели реестр автомобильных перевозок пассажиров. Теперь водители не имеют права таксовать, если они и компания, на которую работают, не включены в эту базу. 5 марта люди, которые трудятся на «СпидиГо», получили сообщение от работодателя, где он предупреждал их о грядущем увольнении. Причина, по словам представителя компании, в нескольких десятках нарушений, допущенных водителями в январе и феврале. Некоторые таксисты не были оформлены должным образом.

Уже 7 марта водителей «рассчитали», то есть компания оформила положенные им выплаты. И по сути около сотни таксистов, которые в ней были заняты, оказались на улице и без работы. Потому что в это же время «Яндекс.Такси» заблокировал им доступ к сервису, так как их фирма уже не была включена в реестр перевозчиков.

— Кто нас блокировал, понятия не имею. «Яндекс» пишет, что «вас нет в реестре». Кто оттуда исключил — Транспортная инспекция или парк — нам никто не сообщал, — рассказывает водитель из этой компании Виктор (имя изменено).

Таксист недоумевает: «Выходит, что ни автопарк, ни транспортная инспекция, ни бренд такси, на который они работали, не несут никакой ответственности» за их судьбу, а крайними в такой ситуации остаются сами водители.

— Я честно выполняю свою работу. Машина чистая, рейтинг максимально высокий. Но ты вот так можешь остаться без работы буквально за несколько часов. В преддверии 8 Марта просто выкинули людей на улицу, — говорит Виктор, уточняя, что за 7 и 8 марта мог бы заработать неплохие деньги, так как в эти дни обычно высокий спрос.

По его словам, сейчас компания предлагает перейти в другой автопарк. Однако для этого заново надо будет проходить процедуру, которая позволяет попасть в реестр перевозчиков. Это означает оплату в 42 рубля за саму процедуру для водителя, еще 84 рубля за машину. А также страховка таксиста перед пассажирами — это 46 рублей. По словам водителя, также придется переделать специальную наклейку на авто (50 рублей) и бейдж (10 рублей). Все это оплачивает водитель либо фирма, которая потом высчитывает сумму из доходов таксиста.

Что говорят в Транспортной инспекции

Журналистка «Зеркала» как супруга одного из водителей позвонила на прямую линию Транспортной инспекции, чтобы уточнить, могут ли за нарушения отдельных водителей из реестра исключить всю компанию, включая тех работников, которые ничего не нарушали.

Специалист объяснил, что сама Транспортная инспекция «не исключала всех водителей». Однако причина, по которой таксисты этой фирмы оказались в такой ситуации, в том, что их наниматель не обеспечил их новой страховкой.

— «Яндекс» вводит [в систему] водителя транспортного средства и спрашивает, все ли у него в порядке по реестру. А она ему говорит, что перевозчик не внес договор обязательного страхования автомобильного перевозчика перед пассажирами. То есть сам перевозчик в реестр не поставил новый договор, — объяснил специалист Транспортной инспекции.

Иными словами, никто из водителей этой компании не может работать, потому что у них нет страховки. Решить это проблему можно было, по словам специалиста Транспортной инспекции, обычным внесением в реестр сведений о новой страховке.

Наш журналист как физлицо попытался дозвониться до компании, однако нам не ответили. А в переписке лишь уточнили, что водителям уже объяснили, «как все было на самом деле». Но наш собеседник-водитель уверяет, что, кроме первоначальных пояснений, больше представители фирмы с ним не связывались, а на звонки не отвечают.

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