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Гомельская область крупно «подвела» Лукашенко

  • 8.03.2025, 9:58
Гомельская область крупно «подвела» Лукашенко

Провалено важное «задание».

О падении экспорта в Россию продукции предприятий Гомельской области, в частности, ОАО «Гомсельмаш», стало известно из документа, который опубликовало издание «Позірк».

Речь идет о Протоколе поручений, составленном после заседания профильной межведомственной рабочей группы. В документе констатируется «критически низкий уровень» ожидаемых в 2025 году показателей экспорта в РФ.

За январь и первый квартал этого года рабочая группа «приняла к сведению» прогноз на экспорт в РФ в предприятий Гомельской области на уровне 82% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Это самый низкий показатель в стране.

Вероятно, виновник провала — «Гомсельмаш». Аналогичные данные приведены по ряду промышленных предприятий, среди которых «Гомсельмаш» занимает последнее место. Прогноз на экспорт его продукции в Россию в январе и первом квартале этого года — всего 26,9% к прошлогодним показателям.

В связи с этим гомельскому предприятию дали задание — «обеспечить системный ежедневный контроль работы маркетинговой службы по экспорту в российские регионы». Кстати, в конце 2024 года сообщалось, что 85% экспорта «Гомсельмаша» идет именно в Россию.

В целом по стране риски снижения экспорта в РФ риски связывают с «недостаточным уровнем законтрактованности планируемых объемов экспорта товаров».

Также в документе отмечается, что Гомельская область — в числе тех, кто не исполнил «свои обязательства по поставкам в Россию» по итогам 11 месяцев 2024 года.

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