78-летний Трамп на брифинге все время прятал руку, на которой ранее был замечен огромный синяк 12 8.03.2025, 10:17

8,636

Трамп почти не менял расположение рук в течение 25 минут.

Президент США Дональд Трамп 7 марта во время брифинга в Белом доме постоянно прикрывал свою правую руку, на которой неделю назад был огромный синяк, своей левой рукой. Трансляцию брифинга опубликовали на YouTube-канале телеканала Sky News.

Брифинг 78-летнего Трампа длился около 25 минут.

Все это время он держал правую руку под левой, прикрывая тыльную часть ладони правой руки пальцами левой.

Трамп почти не менял расположение рук в течение всего брифинга.

Неделю назад правая рука Трампа выглядела так.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com