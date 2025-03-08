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78-летний Трамп на брифинге все время прятал руку, на которой ранее был замечен огромный синяк

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  • 8.03.2025, 10:17
  • 8,636
78-летний Трамп на брифинге все время прятал руку, на которой ранее был замечен огромный синяк

Трамп почти не менял расположение рук в течение 25 минут.

Президент США Дональд Трамп 7 марта во время брифинга в Белом доме постоянно прикрывал свою правую руку, на которой неделю назад был огромный синяк, своей левой рукой. Трансляцию брифинга опубликовали на YouTube-канале телеканала Sky News.

Брифинг 78-летнего Трампа длился около 25 минут.

Все это время он держал правую руку под левой, прикрывая тыльную часть ладони правой руки пальцами левой.

Трамп почти не менял расположение рук в течение всего брифинга.

Неделю назад правая рука Трампа выглядела так.

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