78-летний Трамп на брифинге все время прятал руку, на которой ранее был замечен огромный синяк

78-летний Трамп на брифинге все время прятал руку, на которой ранее был замечен огромный синяк12
- 8.03.2025, 10:17
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Трамп почти не менял расположение рук в течение 25 минут.
Президент США Дональд Трамп 7 марта во время брифинга в Белом доме постоянно прикрывал свою правую руку, на которой неделю назад был огромный синяк, своей левой рукой. Трансляцию брифинга опубликовали на YouTube-канале телеканала Sky News.
Брифинг 78-летнего Трампа длился около 25 минут.
Все это время он держал правую руку под левой, прикрывая тыльную часть ладони правой руки пальцами левой.
Трамп почти не менял расположение рук в течение всего брифинга.
Неделю назад правая рука Трампа выглядела так.