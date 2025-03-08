Беларусь вошла в топ-3 крупнейших поставщиков цветов в Россию
- 8.03.2025, 10:39
Наибольшие объемы поставок пришлись на Нидерланды.
По итогам 2024 года основными экспортерами цветов в Россию стали Нидерланды, Армения и Беларусь. Как сообщает «Зеркало», на эти три страны пришлось 85% всего цветочного импорта в РФ.
Наибольшие объемы поставок пришлись на Нидерланды — они обеспечили 70% импорта (321,5 миллиона долларов). На втором месте оказалась Армения с долей 7,1% (32,1 миллиона долларов), а Беларусь заняла третью строчку с 6,2% (28 миллионов долларов). Примечательно, что поставки из Беларуси выросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом.
Импорт цветов в Россию продолжает расти, несмотря на внешнеэкономические факторы. Эксперты связывают увеличение поставок из Беларуси и Армении с изменением логистических маршрутов, а также растущими потребностями рынка. Аналитики ожидают, что в 2025 году спрос на импортные цветы сохранится на высоком уровне, а структура поставщиков может измениться в зависимости от международной обстановки и торговых соглашений.