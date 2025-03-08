Мощнейшая волна атак после прекращения огня: за 20 минут поражены десятки объектов «Хизбаллы»
- 8.03.2025, 10:48
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ВВС Израиля на основе точных данных разведки нанесли превентивные удары.
Из Ливана поступили сообщения об атаке с воздуха на деревни Зибкин (Zibqin) и Бейт-Яхун на юге Ливана. Позже стало известно, что это была целая волна атак. Быть может, самая мощная с момента прекращения огня между Израилем и Ливаном, пишут «Детали».
Об этом рассказал поздно вечером в пятницу, 7 марта, осведомленный Telegram-канал «Абу-Али».
Поначалу было сообщение об атаке на две ливанские деревни. Ливанские СМИ сходу заявили, что за этой атакой стоит Израиль. Сведений о пострадавших в первый час не поступало.
В 21:43 появилось сообщение пресс-службы ЦАХАЛа. «Некоторое время назад ВВС ЦАХАЛа на основе точных данных разведки нанесли удары по военным объектам «Хизбаллы» на юге Ливана, — говорится в сообщении. — Разведка обнаружила на объектах оружие и ракетные установки, которые представляли угрозу для населения севера Израиля и являлись вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. ЦАХАЛ будет пресекать любые попытки «Хизбаллы» восстановиться и перестроиться».
«Абу-Али» приводит визуальное подтверждение того, что атакованы были именно военные объекты. На этих роликах отчетливо видны вторичные взрывы, указывающие на то, что на складах имелись оружие и боеприпасы.
В 22:15 обозреватель сайта 12-го телеканала Нир Двори привел новые подробности. Жители Западной Галилеи отчетливо слышали гул множество самолетов, а ближе к границе — взрывы. По сообщениям из Ливана (ассоциированный с «Хизбаллой» телеканал Al Manar), в течение 20 минут были атакованы от 20 до 30 целей «Хизбаллы».
По всей видимости, это стало крупнейшей волной атак с момента начала прекращения огня.