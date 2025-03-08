Стало известно, каким будет налог на собак в Минске 1 8.03.2025, 10:57

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Ставка налога вступает в силу с 9 марта.

Минский городской «совет депутатов» утвердил ставки налога на собак, который вступает в силу с 9 марта. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно опубликованному документу, суммы остались такими же, как и раньше: владельцы потенциально опасных пород будут платить 37 рублей, а за остальных собак налог составит 11,1 рубля.

Примечательно, что в Налоговом кодексе Беларуси указаны другие суммы: 63 рубля за опасные породы и 13 рублей за обычных собак. Однако Мингорсовет воспользовался своим правом уменьшать ставки налога, оставив их на уровне прошлого года.

Посмотреть список потенциально опасных пород можно на сайте Министерства по налогам и сборам. В их числе — акбаш, бордоский дог, бульмастиф, бультерьер, кангал, овчарки (к примеру, кавказская, греческая, немецкая, румынская), ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей.

Власти отменили налог на собак для людей с инвалидностью I и II группы. А если у людей с инвалидностью есть собака-поводырь, то сбор не будут брать независимо от группы.

Также от налога на первую собаку освободили пенсионеров, людей с инвалидностью III группы, многодетных и семей с ребенком с инвалидностью. То есть за второго и последующих животных этим категориям населения надо платить этот сбор.

От налога на одну собаку также освободили тех, кто живет в своем доме.

За неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, могут выписать штраф — до 15 базовых величин, или 630 рублей, если не зарегистрировать питомца и не внести сбор.

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