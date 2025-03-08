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Работает ГУР: в РФ вывели из строя два тепловоза, перевозивших вооружение

  • 8.03.2025, 11:05
  • 1,148
Работает ГУР: в РФ вывели из строя два тепловоза, перевозивших вооружение

Украинская разведка раскрыла подробности.

На территории России вывели из строя два тепловоза. С их помощью россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники РБК-Украина в украинской разведке, в ночь с 5 на 6 марта в Воронеже в результате специальных мероприятий Главного управления разведки Минобороны выведен из строя тепловоз. Он осуществлял логистику вооружения и военной техники с военных предприятий России, которые в дальнейшем поступали на оккупированную территорию Украины.

Также ранее, в ночь на 19 февраля, в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области совершена еще одна диверсия агентами ГУР.

«Сейчас о деталях этой операции не сообщается, однако из имеющегося видео можно сделать вывод о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге», - отмечают источники.

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