Революционерки и бунтарки: белоруски, которые изменили ход истории Уршуля Броницкая, UDF

8.03.2025, 11:16

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Эти женщины вдохновляют и сейчас.

14 января 1906 года в Минске произошло чрезвычайное происшествие – на отпевании генерала Курчи, во время выноса его тела из Петропавловского собора в Минске, была предпринята попытка покушения на минского губернатора Курлова. Среди тех, кто принимал участие в этом теракте, стала 28-летняя дворянка Александра Измайлович, член партии социалистов-революционернов (эссеров). Именно Александра после того, как бомба, брошенная под ноги губернатора ее соратником по партии Иваном Пулиховым, не взорвалась, открыла огонь из пистолета в сторону Курлова...

Сегодня, в день 8 марта, мы решили вспомнить о тех представительницах «слабого пола», чьи имена часто замалчиваются в современной Беларуси. Однако все они (каждая в свое время) боролись за свои идеалы и за права женщин в мужском мире. И, да, они никогда не отмечали Международный женский день, придуманный немецкой социалисткой Кларой Цеткин.

Уршуля Франциска Радзивилл. Первая в Беларуси женщина-режиссерка

Она родилась 23 апреля 1725 года и в 20 лет вышла замуж за Михаила Казимира Радзивилла по прозвищу «Рыбонька», будущего гетмана великого литовского. В браке родила четверых детей. Но так как муж часто не бывал дома, Уршуля скучала. И, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, устраивала в родовом замке мужа (в Несвиже) праздники, банкеты, парады и балы. Однажды пригласила и иностранных гастролеров, которые поставили спектакль по пьесе «Пример справедливости». Однако Уршуле так не понравилось представление, что она решила создать свой театр.

Сначала показывали комедии Мольера, «Заиру» Вольтера, пьесы других европейских авторов. А затем стала писать свои произведения и ставить по ним спектакли. Практически ежегодно из-под пера княгини появлялись две-три новые пьесы. Они были достаточно традиционными для своего времени -- доминирующей темой ее драматургии была любовь, о чем свидетельствуют красноречивые названия пьес: «Любовь — пристрастный судья», «Любовь — умелый мастер», «Остроумная любовь» и другие. В спектаклях играли и сама княгиня, и ее дети, и слуги. Сохранилось около 80 стихотворений и 16 пьес, написанных Уршулей Радзивилл. После ее смерти в 1754 году все произведения Уршули были изданы отдельной книгой. Однако, благодаря ее стараниям, Несвиж стал колыбелью белорусского национального театра.

Эмилия Плятер. Белорусская Жанна д’Арк

Она умерла в 25 лет, и не на поле боя. Однако в историю Беларуси Эмилия Плятер вошла, как участница восстания против Российской империи 1830-го года, в ходе которого создала и возглавила партизанский отряд. Именно ей поэт Адам Мицкевич посвятил стихотворение «Смерть полковника», благодаря которому Эмилия прославилась на весь мир.

А происходила она из старинного и богатого графского рода, который имел поместья по всей территории Речи Посполитой - в Беларуси, Польше, Литве, Латвии. Родилась в Вильно 13 ноября 1806 года, а вскоре вместе с матерью поселилась в имении Витебской губернии. С детства ее мало интересовали танцы, наряды, мечты о замужестве. Дома имелась великолепная библиотека, и девочка читала книги о знаменитых людях, которые с оружием в руках воевали за свободу своей страны. Ее героиней была Жанна д’Арк, портрет которой висел в ее комнате вместе с портретами Тадеуша Костюшко и других национальных героев.

Чтобы стать похожей на свою героиню, Эмилия готовила себя не только морально, но и физически - училась ездить верхом, преодолевать рвы и болота, фехтовать, стрелять, охотилась, совершала далекие походы. Неудивительно, что когда в ноябре 1830-го года началось восстание, Эмилия сначала организовала и возглавила небольшой партизанский отряд, а затем стала командиром роты литовских пехотинцев в звании капитана... Кстати, чин капитана был дан Эмилии не случайно. «За смелость и решительность в боевых действиях» -- такова была официальная формулировка. Ни одна из женщин того времени не удостаивалась столь высокого звания.

После подавления восстания отряд Эмилии, не желавшей позорно отступать, отделился от основных сил и направился в осажденную Варшаву, где капитан из-за переутомления, усталости, бессонницы и голода по дороге заболела и умерла. Сегодня сразу четыре страны (Беларусь, Польша, Латвия и Литва) оспаривают право называть ее своей национальной героиней.

Камилла Дунин-Марцинкевич. Пианистка, которая выбрала свободу

Камилла Марцинкевич – через десять лет она будет будоражить весь Минск

Она родилась в 1830-ом году в семье беларуского драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича. А на момент восстания 1863 года против Российской империи, которое «вспыхнуло» в Литве, Польше и Беларуси, ей было всего 23. В ту пору она уже была известной пианисткой – в 8 лет успела покорить своей игрой на фортепиано Минск, Вильню, Киев и Варшаву. Однако сразу же включилась в борьбу: стала оказывать помощь повстанцам – организовала каналы связи и доставки оружия, поддерживала повстанцев финансово и предоставляла им укрытие. И это был не первый раз, когда Камила открыто заявила о своей позиции. Два года назад, когда в Минске начались патриотические демонстрации -- через месяц после того, как в Вильно были спеты первые революционные гимны -- именно она своим сильным голосом смело запела их в Минском кафедральном костеле, где это категорически запрещалось. Там было много людей. И ее слушали...

Тогда ее арестовали и поместили в психиатрическую лечебницу. Но, благодаря акциям протеста, освободили. Да, такое тогда случалось... Повторно Камиллу задержали 3 февраля 1863 года, уже после подавления восстания. И, согласно приговору суда, сослали в Соликамск (Пермская губерния) на 25 лет. В ссылке она вышла замуж за врача Казимира Осиповича. Тяжело больная, получила разрешение вернуться на родину в 1880-ых годах, где она и умерла.

По одной из версий, именно Камила Дунин-Марцинкевич ввела моду на «черные траурные платья», которые носили дамы Польши, Литвы и Беларуси после подавления восстания в «знак скорби».

Мария Магдалена Радзивилл. Муж на 20 лет моложе? А что не так?

Она родилась в 1861 года в Варшаве. И происходила из рода Завишей, которые владели Кухтичами (деревня в Узденском районе, Беларусь). В 43 года, будучи вдовой, познакомилась с Николаем Вацлавом Радзивиллом, который был моложе ее на 19 лет. И вскоре вышла за него замуж. Светская тусовка не приняла этот брак. И тогда молодожены уехали в Кухтичи, где жили счастливо на протяжении 10 лет. Но во время Первой Мировой Николай Радзивил, который ушел добровольцем на фронт, погиб. И Мария Магдалена Радзивилл всю оставшуюся жизнь посвятила себя благотворительности.

Причем, вкладывала свои деньги (а она была небедной женщиной) в развитие белорусской культуры. Магдалена платила стипендию студентам из Беларуси, которые учились в Петербурге; финансировала белорусские школы на родине, вкладывала деньги в издание газеты «Наша Ніва», сборник стихов Максима Богдановича, первые книги Якуба Коласа, Констанции Буйло и другие издания кружка «Загляне сонца і ў наша ваконца». Основала в местечке Узда ремесленное училище для крестьянских детей, где обучение также велось по-белорусски. Помогала студентам Виленского университета, для которых выделила несколько стипендий.

Более того, в 1918 году поддержала создание БНР -- Белорусской Народной республики. И одна из первых получила паспорт этого государства. После занятия Минска Красной армией, выехала в Варшаву. В 1919 году пыталась вернуться на родину, но получила отказ от советских властей.

Сменив несколько мест жительства, в 1932 году приехала в Фрибург (Швейцария), откуда продолжала поддерживать некоторые белорусские организации. Умерла 6 января 1945 года там же, в монастыре сестер-доминиканок. Всегда считала себя беларуской и завещала похоронить свой прах на территории нашей страны. Ее желание сбылось -- 17 февраля 2018 года останки княгини были перезахоронены в Костеле святого Роха в Минске.

Лариса Гениюш. Поэтка, которая так и не приняла гражданство СССР

Она никогда не праздновала 8 марта, потому что считала этот день коммунистическим праздником. Более того, до самой смерти Лариса Гениюш принципиально отказывалась принимать советское гражданство. И на то были свои причины: в 1939-ом, после вхождения Красной армии на территорию Западной Беларуси, отца Ларисы Гениюш расстреляли, а мать и двух сестер выслали в Казахстан, откуда они не вернулись. В то время Лариса вместе с мужем жила в Праге (Чехословакия). Публиковалась в белорусских изданиях, которые разрешили выпускать нацистские власти. Поэтесса входила в Раду Народной Республики (БНР), а с 1943 была ее генеральным секретарем. Советские власти арестовали ее в марте 48-ого, переправили в Минск, где (по некоторым данным) ее допрашивал сам министр госбезопасности БССР Лаврентий Цанава.

В феврале 1949 года Верховный суд БССР приговорил Ларису Гениюш к 25 годам заключения в лагерях. Но в 1956 году (после смерти Сталина) Ларису вместе с мужем частично реабилитировали. Срок наказания был сокращен до 8 лет, которые уже прошли с момента приговора. После освобождения Лариса поселилась на родине мужа в Зельве (Гродненская область). С тех пор их дом стал центром для творческой молодежи Беларуси. Несмотря на надзор КГБ, здесь часто гостили будущие поэты и писатели, художники и ученые.

А в 1967 году случилось чудо – Ларисе Гениюш удалось издать свою книгу «Невадам з Немана». В этом ей помог Максим Танк, который в то время был Председателем Верховного совета БССР. Впоследствии ей разрешили печататься, но только как детской писательнице...

Поэтесса умерла 7 апреля 1983 года. По воспоминаниям современников, проводить ее в последний путь вышла вся Зельва. Люди, которые при жизни Гениюш боялись с ней даже здороваться, после ее смерти решили вдруг загладить свою вину...

Уршуля Броницкая, UDF

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