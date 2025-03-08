Республиканцы в сенате США потребовали от Трампа возобновить помощь Украине 1 8.03.2025, 11:26

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Лидеры Республиканской партии высказали свое мнение.

Сенаторы-республиканцы начали оказывать давление на президента США Дональда Трампа с призывом пересмотреть решение о приостановке военной и разведывательной помощи Украине. Они предупреждают, что затяжная пауза в поставках вооружения и разведданных может серьезно ослабить Киев и подорвать его позиции в возможных переговорах с Россией, пишет The Hill.

Хотя многие республиканцы признают право Трампа временно заморозить поставки, чтобы пересмотреть стратегию войны, усилить давление на союзников по НАТО и создать условия для мирных переговоров между Россией и Украиной, они выражают опасения, что длительная остановка поставок оружия нанесет критический ущерб обороноспособности Украины.

Лидеры Республиканской партии уверены, что Трамп рассматривает приостановку помощи как инструмент давления на Киев с целью добиться выгодных условий для сделки. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что пауза является частью переговорной стратегии, а не полным отказом от помощи. Он выразил надежду, что в итоге удастся достичь соглашения, которое приведет к мирному урегулированию конфликта.

Сенатор Майк Раундз, член комитета по вооруженным силам, отметил, что не поддерживает прекращение обмена разведданными, но надеется, что пауза в военной помощи будет краткосрочной. В свою очередь сенатор Роджер Уикер, возглавляющий комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что изучает последствия решения о прекращении передачи разведданных.

Призыв возобновить разведывательное сотрудничество

Некоторые сенаторы заявили, что передача разведданных Украине должна возобновиться немедленно, поскольку неясно, какую выгоду получает США от лишения Киева важной информации о ситуации на поле боя. Сенатор Линдси Грэм выразил особую обеспокоенность этим решением, заявив, что оно лишает Украину ключевого преимущества.

Сенатор Джон Корнин, член комитета по разведке, подчеркнул важность информации, передаваемой США, и выразил надежду, что пауза будет отменена. Сенатор Деб Фишер добавила, что если существуют критически важные разведданные для Украины, они должны быть переданы Киеву.

Некоторые республиканцы также выразили недоумение по поводу заявления Трампа о возможном аннулировании временного правового статуса для 240 тысяч украинцев, проживающих в США. Один из сенаторов назвал это чрезмерно жесткой мерой, добавив, что предоставление украинцам работы и жилья, а затем резкое лишение их легального статуса кажется нелогичным.

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