«Опять колонна, дроны»: Z-военкор в трауре из-за нового разгрома РФ на фронте
- 8.03.2025, 11:59
Российскую колонну уничтожили во время штурма позиций ВСУ.
Силы обороны Украины, судя по всему, снова отличились на поле боя. Российский Z-военкор Алексей Живов сообщил о разгроме колонны ВС РФ на одном из участков фронта.
С гневным постом пропагандист выступил утром 8 марта, передает «Диалог.UA».
Где конкретно произошло столкновение, Живов не рассказал. По его данным, колонна ВС России, которую бросили на штурм, была уничтожена украинцами с помощью ударных БПЛА.
Z-военкор даже заподозрил, что командование российской армии сознательно уничтожает свои войска.
«Опять колонна… Дроны… 4-й год боевых действий. Не вижу смысла ни комментировать, ни возмущаться. Тут уже какое-то бессилие берет. Видимо, что получилось, то и было целью. Иначе это не объяснить», - написал расстроенный Z-патриот.
Стоит ожидать уже в ближайшее время кадры Сил обороны Украины с уничтожением вражеской колонны.