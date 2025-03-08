Forbes: Французские Mirage станут спасением для Украины 1 8.03.2025, 12:17

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Самолеты оснащены мощными средствами подавления целей РФ.

Соединенные Штаты, приняв решение прекратить поддержку Украины, не могут просто так отключить разработанные в США истребители F-16 украинских ВВС. Но администрация президента США Дональда Трампа прекратила жизненно важную поддержку для их средств глушения, и это может лишить украинские ВВС важнейших средств воздушного противодействия.

Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, украинцы не бессильны, и могут переложить бремя воздушных помех на французские истребители Dassault Mirage 2000.

Как напоминает Акс, украинские ВВС в полной мере используют способность F-16, оснащенных капсулами AN/ALQ-131, заполнять экраны российских радаров электронным шумом. Они действуют как «летающая противовоздушная оборона» с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении», отмечает аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Однако российские ВВС могут обойти помехи, перепрограммировав свои радары на иные частоты. Как отмечает Акс, если при Байдене команда ВВС США могла идти в ногу с российской адаптацией, постоянно перестраивая частоты AN/ALQ-131, то при Трампе украинские летчики не получают обновлений, и программы могут скоро устареть.

Однако Mirage 2000 от Франции оснащены собственными мощными глушителями, и американцы не участвуют в их программировании, отмечает аналитик.

Сейчас на вооружении французских ВВС Mirage 2000-5F летает с комбинацией приемника предупреждения о радиолокационном облучении Serval, глушителя Sabre и дозатора зенитных и осветительных ракет Eclair. Этот комплекс был передовым в 1980-х годах, но уже через поколение начал отставать.

«Признавая эту слабость и понимая серьезность российской ракетной угрозы над Украиной, министерство обороны Франции пообещало установить новые средства радиоэлектронного противодействия на Mirage 2000 перед передачей их Украине. Вероятно, министерство имело в виду преимущественно аналоговый комплекс Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровой Integrated Countermeasures Suite Mark 3», - отмечает Акс.

Любая из этих систем является улучшением по сравнению со старым комплексом и потенциальной заменой для AN/ALQ-131, поскольку американские капсулы отстают от российской адаптации. При этом французы являются твердыми союзниками Украины и готовы перепрограммировать системы помех в случае необходимости.

В более долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоснастить свои F-16 неамериканскими средствами радиоэлектронного противодействия, отмечает Акс. Но это может потребовать времени и денег, которые Украина не может себе позволить.

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