В Минске пьяный водитель влетел в трамвайную остановку
- 8.03.2025, 12:26
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Количество промилле у мужчины за рулем Mercedes шокирует.
В Минске пьяный водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение трамвайной остановки на улице Козлова.
К счастью, обошлось без пострадавших, но мужчина оказался сильно пьян — 1,92 промилле, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ночью 8 марта 29-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение трамвайной остановки на улице Козлова, недалеко от дома №15.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако сам автомобиль получил механические повреждения.
На место происшествия прибыли сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. У водителя были заметны признаки алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что в организме мужчины содержалось 1,92 промилле алкоголя.