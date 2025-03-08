В Минске пьяный водитель влетел в трамвайную остановку 8.03.2025, 12:26

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Количество промилле у мужчины за рулем Mercedes шокирует.

В Минске пьяный водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение трамвайной остановки на улице Козлова.

К счастью, обошлось без пострадавших, но мужчина оказался сильно пьян — 1,92 промилле, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 8 марта 29-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в ограждение трамвайной остановки на улице Козлова, недалеко от дома №15.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, однако сам автомобиль получил механические повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска. У водителя были заметны признаки алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что в организме мужчины содержалось 1,92 промилле алкоголя.

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