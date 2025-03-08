«Завод горит, шесть прилетов» 2 8.03.2025, 12:44

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Появились новые кадры атаки на комбинат, снабжающий армию РФ.

В Брянской области был атакован завод «Консервсушпрод», который связан с российской армией. В Сети появились кадры последствий этой атаки, передает «Диалог.UA».

«Сушзавод горит вдалеке. Вот с крыши снимаю. Шесть прилетов было», - рассказал очевидец. Он уточнил, что были очень серьезные взрывы. Судя по кадрам с места, на предприятии возник пожар. Под удар, предварительно, попали производственные мощности завода. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы взрывов.

«Консервсушпрод» производит сухпайки для оккупационной армии России. Таким образом, он является законной военной целью для Сил обороны Украины.

Россияне утверждают, что удар якобы был нанесен реактивными дронами «Пекло».

Напомним, что эти БПЛА Украина продемонстрировала миру в 2024 году, разработка уже запущена в производство.

«Пекло» сочетает в себе характеристики как реактивного беспилотника, так и ракеты. Дрон имеет размер около 2 метров, может развивать скорость до 700 км/ч и имеет дальность полета свыше 700 км.

Он способен достигать целей в российских Ростове, Курске, Таганроге и других городах страны-агрессора.

Суш завод горит ... шесть прилётов было ... https://t.co/zthJS0Om2E pic.twitter.com/jGhxGL5RSG — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 7, 2025

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