А самим слабо быть как Моника Белуччи? 14 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

8.03.2025, 12:53

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Ольга Шпилевская

В чем цинизм чиновницы, призывающей белорусок рожать.

Накануне 8 марта чиновники массово начали поздравлять белорусок с Днем женщин. Кто как умеет: министр экономики — считать вклад работающих женщин и количество предпринимательниц, министр труда — обещать сократить список запрещенных для женщин работ, министр внутренних дел — чествовать женщин в погонах.

А бывшая начальница главного идеологического управления администрации Лукашенко, ныне глава провластного Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская не упустила случая пнуть белорусок за то, что не улучшают демографию. Ведь если так дальше пойдет, сокрушалась чиновница на пресс-конференции 6 марта, то и пенсии некому будет платить!

— Средний возраст наших девушек, которые выходят замуж, — 27 и рождение первенца — 27, а в Минске это вообще 30 лет — это никуда не годится. К этому возрасту нужно иметь уже хотя бы двоих деток, — сказала Шпилевская.

И добавила, что девочек нужно правильно воспитывать — чтобы не ставили карьеру, жилье, материальное благополучие на первый план.

Привычный цинизм речей белорусских чиновников в том, что когда они к чему-то призывают, укоряют или возмущаются белорусами — они никогда не имеют в виду себя.

А почему, собственно, нет? Вот у Ольги Шпилевской одна взрослая дочь. Ольга Александровна, какие ваши годы — возглавьте ряды борцов за демографию, до пенсии успеваете еще двоих родить. Моника Белуччи смогла, и вы не хуже.

Да, после 40 есть риски осложнений, но у нас ведь самая лучшая и бесплатная медицина, вы помните? И поднять детей безусловно сможете — в Беларуси ведь, по вашим собственным словам на прошлогодней такой же пресс-конференции, десяток социальных программ поддержки материнства и самый большой отпуск по уходу за ребенком. Потом расскажете.

Глядишь, и других женщин во власти вдохновите. А то что это такое, недовыполняют программу демографической безопасности: у Натальи Кочановой — всего две дочери, у Натальи Петкевич — один сын, у Натальи Эйсмонт — вообще детей нет. Куда смотрит партия и правительство?

Что еще легко читается между строк в речах чиновницы — это истинное отношение властей к белорусам под прикрытием «социально-ориентированного государства».

Ни Шпилевская, ни Лукашенко, ни кто-либо другой из этой братии не сказал: рожайте, чтобы быть счастливыми. Нет же — рожайте, потому что должны. Государству. Чтобы было кого «патриотически воспитывать», кому отрабатывать принудительное распределение, закрывать кадровые дыры, учить, лечить, обслуживать, и да — платить налоги, а с них и пенсии.

Дети в этой парадигме — не люди, но будущий ресурс, женщины — объект воспроизводства. Вы о чем, какой социальный контракт власти и общества? Скорее, бизнес-план молочно-товарной фермы.

Впрочем, даже с коровами у мудрого беларуского руководства выходит плохо — вместо того чтобы доиться, плодиться и размножаться, они, понимаешь, мрут.

А люди, откроем чиновникам секрет, немножко (на самом деле очень сильно) сложнее, чем коровы. И им недостаточно сухого и теплого стойла, трехразовой кормежки и условно-вольного выпаса.

Недостаточно превозносимого вами «самого длинного в мире» декретного отпуска, который на самом деле — костыль при разваленной инфраструктуре, причем костыль плохой и для матерей, и для государства.

Как недостаточно и иных материальных подачек при несоблюдении базовых прав человека в стране. Там, где нет личной безопасности и невмешательства государства в частную жизнь, нет свободы слова и предпринимательства, нет реальной, а не показной веры в завтрашний день и перспективы — там нет и роста. Вот почему белорусов даже по официальной статистике лишь чуть более 9 миллионов.

Но и сменить пластинку представители власти не могут — иначе придется менять самих себя ввиду неэффективности, некомпетентности и даже вреда для страны. Вот и остается петь одни и те же ура-патриотические песни год за годом.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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