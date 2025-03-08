CNN: США продолжают делиться с Украиной разведданными 8.03.2025, 13:09

Спутниковая связь Starlink также доступна для украинских военных.

Соединенные Штаты по-прежнему передают Киеву разведданные, способствующие защите Украины, однако объем информации, который ВСУ могли бы использовать для нанесения ударов по российским военным, был сокращен.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских военных чиновников.

По словам источников телеканала, Вашингтон стремится избежать ситуации, при которой его можно было бы считать стороной, напрямую участвующей в атаках на российские позиции.

Именно по этой причине поставки вооружений временно приостановлены. Тем не менее, в США подчеркивают, что не скрывают информации, которая может помочь Украине в обороне.

Чиновники также подтвердили, что спутниковая связь Starlink Илона Маска, играющая ключевую роль в обеспечении коммуникации на поле боя, остается доступной для украинских военных.

Ранее администрация президента Дональда Трампа распорядилась частично сократить обмен разведывательной информацией с Киевом. Этот шаг был направлен на стимулирование Украины к переговорам с Москвой.

Советник по национальной безопасности Майк Уолц и директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявили, что ограничение может быть временным и будет пересмотрено, если Трамп сочтет, что Киев предпринимает реальные шаги к мирным переговорам.

Между тем, 7 марта Дональд Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России, если она продолжит удары по Украине. Как, в свою очередь, рассказал Axios высокопоставленный чиновник Белого дома, действия Москвы во время мирных инициатив Вашингтона вызывают у Трампа все большее раздражение.

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