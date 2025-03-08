В Словакии с новой силой вспыхнули протесты против Фицо и дружбы с РФ

В Словакии с новой силой вспыхнули протесты против Фицо и дружбы с РФ2
- 8.03.2025, 13:17
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Тысячи граждан страны вышли на митинги под лозунгом «Словакия - это Европа».
В Словакии вновь прошли многотысячные протесты с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо из-за его пророссийской политики. Участники митингов выступили в поддержку Украины и европейского выбора Словакии, сообщает в пятницу, 7 марта, словацкий новостной портал Aktuality.
Протесты охватили 40 городов
По его данным, акции под общим лозунгом «Словакия - это Европа» прошли в более чем 40 городах, в том числе заграничных. Словацкие диаспоры провели демонстрации за рубежом, например, в Праге и Амстердаме.
В Братиславе в митинге участвовали 9-11 тысяч человек. В городе Кошице - до 15 тысяч. В городе Банска-Бистрица - 3-4 тысячи. Люди несли флаги Евросоюза и НАТО. «Остановите российский империализм», - гласил один из лозунгов.
Регулярные протесты в Словакии
Aktuality отмечает, что подобные акции проходят в Словакии каждые две недели уже больше двух месяцев. Организатором выступает гражданская ассоциация «Мир Украине». Отличием митинга 7 марта в Братиславе стало то, что его участники обратились не только к Фицо, но и к словацкой оппозиции, чтобы та помогла продвигать их требования.
Представители ассоциации «Мир Украине» рассказали, что собрали на боеприпасы для Вооруженных сил Украины уже более 5 млн евро благодаря пожертвованиям примерно 75 000 человек. Ранее Фицо прекратил поставки оружия Украине из запасов Словакии.
Премьер Словакии не намерен уходить в отставку
22 декабря 2024 года, незадолго до остановки транзита российского газа через Украину, Фицо посетил Кремль и обсудил поставки топлива с президентом РФ Владимиром Путиным . Это были первые личные переговоры политиков за восемь лет.
2 января Фицо пригрозил уменьшить поддержку украинских беженцев в Словакии за то, что Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о поставках газа. Политик назвал это «саботажем» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Затем на фоне протестов Фицо заявил, что не собирается уходить в отставку, и предупредил об угрозе госпереворота, который якобы готовят «структуры, имеющие связи с заграницей и словацкой оппозицией».