ВСУ начали новое наступление на важном направлении 8.03.2025, 13:52

Украинские военные перехватили тактическую инициативу у россиян.

На Покровском направлении Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов по нескольким направлениям одновременно. Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Freeдом.

«Во-первых - Вооруженными силами Украины взят под полный контроль населенный пункт Котлино. Котлино прикрывает выход к ключевой логистике Сил обороны Украины - это трасса Покровск-Днепр. Это серьезный тактический успех. Второе направление - другой фланг Покровского фронта - это продвижение Сил обороны Украины в районе населенного пункта Шевченко. Значительное расширение зоны присутствия», - подчеркнул он.

По его словам, российские СМИ отмечают, что наступление ВСУ в районе Шевченко - новый этап контрнаступления Михаила Драпатого (командующего Сухопутных войск ВСУ - ред.).

«Вместе с тем они отмечают ожесточенный характер столкновений и значительные успехи Сил обороны Украины», - подчеркнул аналитик.

Снегирев также добавил, что сейчас на Покровском направлении наблюдается тактическая инициатива со стороны ВСУ.

«После изменения кадровой политики, а именно назначения Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск ВСУ, удалось не только стабилизировать, но и, как видим, перехватить тактическую инициативу у российских оккупантов. Сведено на нет дальнейшее продвижение оккупационных войск вглубь украинской территории, а именно - к административной границе Днепропетровской области. Более того, оккупанты вынуждены признать тяжелые потери в личном составе и технике», - подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com