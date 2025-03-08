FT: США могут заключить соглашение о редкоземельных металлах с еще одной страной 8.03.2025, 13:34

Стало известно главное условие сделки.

США могут заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов с еще одной страной. Речь идет о Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, Конго имеет большие запасы критически важных ресурсов, необходимых для производства современных технологий, и США открыты для совместной работы в этой сфере.

Собеседник FT в Госдепе США отмечает, что африканская страна обратилась к США с предложением о сделке, которая предоставит США возможность получить доступ к ископаемым в обмен на поддержку президента Феликса Чисекеди, который возглавляет страну с 2019 года.

Собеседник издания отметил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, создаст «высококвалифицированные рабочие места» и способствует интеграции республики «в глобальные и региональные цепочки поставок».

Financial Times добавил, что Конго также хотят попросить США оказать поддержку их войскам на фоне боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.

Соглашение Украины и США

Напомним, Украина и США пытаются заключить соглашение о редкоземельных материалах. В рамках соглашения Вашингтон хочет получить доступ к ископаемым Украины.

Украина в свою очередь хочет получить гарантии безопасности в обмен на ископаемые. Однако администрация Дональда Трампа пока не соглашается с этим.

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